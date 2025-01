Dois deputados acreanos assinam pedido de impeachment de Lula na Câmara Federal; VEJA

A lista de assinaturas pedindo o impeachment do presidente Lula tem ganhado força na Câmara dos Deputados, em Brasília. Mais de 100 parlamentares já assinaram o documento.

Dos deputados federais acreanos, dois assinaram o pedido, são eles: Coronel Ulysses (União Brasil) e Roberto Duarte (Republicanos), parlamentares de direita, declarados oposição ao atual presidente.

A previsão é que o pedido seja protocolado já no próximo sábado (1), quando os deputam retornam do recesso parlamentar. A decisão de aceitar ou não a abertura do processo de impeachment fica por conta do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

O documento acusa Lula por crimes de responsabilidade fiscal na execução do programa Pé-de-Meia, com base em apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que determinou o bloqueio de parte dos recursos destinados ao programa.