Dois meses após a morte de Flaviano Melo, esposa faz homenagem nas redes sociais para o ex-governador

Nesta segunda-feira (20), completa dois meses da morte do ex-governador do Acre, Flaviano Melo. Nas redes sociais, sua esposa Luciana Videl fez uma publicação falando de toda a sua saudade e carinho por ele.

“O luto é único e, com o tempo, a saudade pode se transformar em força. Que as lembranças do dia 20 sejam lembradas com carinho e saudades, ao invés de dor”, comentou.

Com uma trajetória política de mais de 50 anos, o ex-governador do Acre, ex-senador e ex-prefeito, morreu aos 75 anos em novembro de 2024, e deixou além de sua mulher, dois filhos.