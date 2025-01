Dólar fecha em leva alta, a R$ 6,18, após dia de oscilação

O dólar comercial fechou a sexta-feira (3/1) em leve alta, cotado a R$ 6,183, após um dia de oscilação na cotação, influenciada pela baixa liquidez do mercado e a agenda esvaziada do dia — em razão das festas de fim de ano, além da repercussão do cenário econômico dos Estados Unidos.

A moeda norte-americana abriu o pregão em baixa, cotada a R$ 6,1519. O valor, contudo, logo manteve a tendência de alta e chegou, às 9h31, a R$ 6,188, com um aumento de 0,59%. A leve queda também repercutiu o primeiro pregão do ano, nessa quinta-feira (2/1), quando a moeda fechou cotada a R$ 6,16.

O mercado aguarda com apreensão a evolução do quadro fiscal brasileiro. Na quinta-feira (2/1), Gabriel Galípolo assumiu mandato de presidente do Banco Central (BC) junto aos novos diretores que estarão à frente da instituição nos próximos quatro anos.

A alta na cotação do dólar é tida como um dos principais desafios para a gestão. Em 2024, a moeda sofreu uma valorização de 27,36% frente ao real, a maior oscilação desde 2020.

Previsão para 2025

O resultado do ano passado levou o mercado financeiro a elevar as previsões para 2025. No início de 2024, a expectativa apontava para uma cotação de R$ 5,00 no fim deste ano. Agora, o mercado elevou o valor para R$ 5,90.