Dom Júlio Mattioli: maior escola de Sena Madureira abre inscrições para o Ensino Médio

A Escola de Ensino Médio Dom Júlio Mattioli, a maior instituição educacional de Sena Madureira, iniciou nesta segunda-feira (13) o período de inscrições para novos alunos. Localizada na Avenida Brasil, a escola implementou um novo sistema que busca facilitar o processo e evitar filas, problema que anteriormente causava transtornos aos pais.

De acordo com o gestor da escola, professor Zezinho Pinheiro, os interessados precisam apenas levar uma cópia da certidão de nascimento do estudante e entregá-la na escola. Caso o número de inscritos ultrapasse a quantidade de vagas disponíveis, será realizado um sorteio no dia 15 de janeiro. O resultado será divulgado logo após o procedimento. “Temos vagas para quase todos os alunos. Essa mudança veio para organizar e tornar o processo mais eficiente”, explicou o professor.

A escola oferece turmas nos turnos da manhã (200 vagas), e tarde (200 vagas), sendo o matutino tradicionalmente o mais procurado. Nesse caso, o sorteio é fundamental para a definição.

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Além do Ensino Médio regular, a Escola Dom Júlio Mattioli também abriu o calendário de matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). As inscrições e renovações para este segmento ocorrem entre os dias 10 de janeiro e 7 de fevereiro.

Referência na região, a Dom Júlio Mattioli atrai um grande número de estudantes e se destaca pelo compromisso com a educação de qualidade. A direção reforça que os pais fiquem atentos às datas e procurem a escola dentro do prazo estabelecido.