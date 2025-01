Donkey Kong e Dynasty Warriors são destaques nos lançamentos da semana

Este é um novo jogo de ação 2D produzido pela equipe Team Ladybug, responsáveis por Touhou Luna Nights e Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth, em parceria com a WSS playground e publicado pela Playism. Blade Chimera traz um caçador de demônios chamado Shin, sem memória do seu passado, enfrentando uma nova ameaça em uma versão sinistra da cidade de Osaka, no Japão. Usuários podem usar sua espada Lux, que é na verdade um demônio transformado, para atacar inimigos, criar plataformas e restaurar objetos do passado. No decorrer da aventura, será possível recuperar habilidades que pertenciam a Shin e utilizá-las para acessar novas áreas, estilo Metroidvania (Metroid + Castlevania: Symphony of the Night). Blade Chimera está disponível para Nintendo Switch por R$ 53,99.