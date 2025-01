Edital Aeronáutica publicado com 194 vagas para EEAR; veja detalhes

Está publicado o edital Aeronáutica para oferta de 194 vagas de nível médio para o Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos para o primeiro semestre de 2026. Iniciais de até R$ 3.825,00.

Em resumo, as principais informações:

Banca: EEAR

Vagas: 194

Cargo: Sargento da Escola de Especialista da Aeronáutica

Escolaridade: nível médio

Salário inicial: até R$ 3.825,00

Inscrições: 15/1 até 21/2

Taxa de inscrição: R$ 95,00

Provas: 1/6/2025

Edital

Cargos e vagas do edital Aeronáutica

De acordo com o edital Aeronáutica, serão ofertadas 194 vagas imediatas de nível médio, para ambos os sexos, a serem distribuídas da seguinte forma:

BCO – Comunicações: 20 vagas

BEP – Estrutura e Pintura: 10 vagas

BEV – Equipamento de Voo: 6 vagas

BMA – Mecânica de Aeronaves: 45 vagas

BMB – Material Bélico: 16 vagas

BMT – Meteorologia: 20 vagas

SAI – Informações Aeronáutica: 12 vagas

SCF – Cartografia: 2 vagas

SGS – Guarda e Segurança: 13 vagas

BCT – Controle de Tráfego Aéreo: 50 vagas

Requisitos do edital Aeronáutica

Interessados no edital Aeronáutica devem conter os seguintes requisitos específicos:

Nível médio completo

Ter entre 17 anos e não completar 25 anos até 31 de dezembro de 2026

Não ter filhos ou dependentes

Não ser casado ou haver constituído união estável

Salários do edital Aeronáutica

Os aprovados a ingressarem no curso de formação irão receber, durante o período, o salário inicial de R$ 1.200,00. Também irão receber alimentação, alojamento, fardamento e assistências médico-hospitalar e dentária.

Após a formatura, na condição de terceiro-sargento, irão receber R$ 3.825,00, além de adicionais.

Inscrições do edital Aeronáutica

Interessados devem entrar no site de ingresso da EEAR, entre às 10h do dia 15 de janeiro e às 15 do dia 14 de fevereiro de 2025.

Para homologar a candidatura, é necessário efetuar o pagamento da taxa de R$ 95,00.

Etapas e provas do edital Aeronáutica

Os candidatos do edital Aeronáutica serão avaliados pelas seguintes etapas:

Prova escrita

Inspeção de Saúde

Exame de Aptidão Psicológica

Teste de Avaliação de Condicionamento Físico

Procedimento de Heteroidentificação Complementar

Validação Documental e Habilitação à Matrícula

Prova escrita

As provas escritas estão marcadas para serem aplicadas no dia 1° de junho de 2025, a serem aplicadas nas cidades abaixo:

Belém/PA;

Recife/PE;

Fortaleza/CE;

Natal/RN;

Rio de Janeiro/RJ;

Belo Horizonte/MG;

São Paulo/SP;

São José dos Campos/SP;

Campo Grande/MS;

Canoas/RS;

Santa Maria/RS;

Curitiba/PR;

Brasília/DF;

Manaus/AM;

Porto Velho/RO e

Boa Vista/RR.

A prova valerá de zero a 10 pontos e exigirá conhecimento nas disciplinas de:

Língua Portuguesa;

Língua Inglesa;

Matemática; e

Física.

Teste de Avaliação do Condicionamento Físico

Esta será a etapa do edital Aeronáutica e será composta pelos seguintes exercícios:

flexão do tronco sobre as coxas;

salto horizontal, flexão e extensão dos membros superiores

corrida de 12 minutos.

Mais detalhes podem ser vistos no edital!