“Em 2025 não atendemos petistas”, diz corretor de imóveis após alta em impostos

Mesmo sem eleições em 2025, a polaridade política segue em alta em Mato Grosso do Sul. Publicação feita por corretor de imóveis de Maracaju, município distante 159 quilômetros de Campo Grande, chamou atenção pela “sinceridade”. Na postagem feita em rede social, Aurismar Franco afirma que “a partir de 2025 não atendemos mais petistas. Favor, não insistir nem para compra ou para venda. Obrigado pela compreensão”.

O Campo Grande News conversou com o empresário na manhã desta quarta-feira (8). Ele garantiu não ter “nenhum arrependimento” quanto à publicação, apesar do burburinho gerado na cidade. “Acredito na força da direita em Mato Grosso do Sul”, justifica.

À reportagem, Aurismar contou que nunca se expôs publicamente quanto à ideologia política, muito menos que deseja mal a qualquer pessoa. Porém, diz que “não quer o mal perto de mim”, se referindo às pessoas que apoiam partidos de esquerda.

O corretor de imóveis pontuou que decidiu publicar a mensagem depois de muitos fatores. “A gente está cansado de pagar o pato por certas escolhas mal feitas. A gente tenta levar o certo pelo certo”, disse.

Para o profissional, o aumento em impostos aplicados pelo Governo Federal, que implica diretamente na atuação dele em compras e vendas de imóveis, tem prejudicado todo o mercado e o faturamento que possui através da imobiliária instalada em Maracaju.

“A gente perdeu 60% do faturamento no ano passado por conta de vários fatores econômicos. Aqui em Maracaju ainda tem o agro e a soja que vão dar uma melhorada na economia local. Se não fosse isso, eu nem sei o que a gente ia fazer”, afirmou.

Quando questionado se não possuía algum receio de perder ainda mais as vendas por conta da publicação, ressaltou que “não são meia-dúzia de gato-pingado que vão me prejudicar”.

Aurismar destacou, ainda, à reportagem, que a “preferência é de não atender” mais nenhuma pessoa que se intitula “petista” ou “esquerdista”, e que a publicação foi o “jeito mais forte de desabafo” que encontrou.

Indo para o quarto ano de empresa no município, o empresário contou que os últimos dois anos têm sido pior do que esperava. “Desde que o Lula foi eleito, a gente acreditava que as coisas fossem estar ruins no último ano. Mas tudo piorou desde agora e a gente não aguenta mais isso. Eu não quero mudar da minha cidade, com a minha família, porque a economia está ruim. Não sou eu quem devo mudar, são eles”, disse.

Revolta – Candidata derrotada a vereadora pelo PT no município em 2023, Paula Jackeline Ferreira dos Santos, contou que na cidade existem “pessoas trabalhadoras e comerciantes petistas. Não tem porquê odiar outra pessoa por conta do partido, é uma escolha de cada um. Essa publicação foi um tapa na cara”, contou.

Após a publicação viralizar em grupos locais, Paula contou que Maracaju é uma cidade com algumas pessoas que possuem “discursos de ódio”.

“Pobre de espírito. Acha que porque tem um pouco de dinheiro pode humilhar as pessoas. Inclusive eu queria comprar um terreno e não vou mais procurar ele. Da mesma forma, estou orientando aqueles que querem comprar ou vender a procurar outro corretor na cidade”, disse.

Paula afirmou que em conversa com o presidente do diretório do PT em Maracaju, a possibilidade de uma denúncia junto ao Creci está sendo avaliada. De acordo com a ex-candidata, a cidade possui cerca de duas mil pessoas filiadas ao partido, atualmente.

O Creci-MS (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul) foi procurado pela reportagem e afirmou em nota que é uma “autarquia responsável por zelar pela ética e disciplina no exercício da profissão de corretor de imóveis. No caso de irregularidades em transações imobiliárias ou condutas incompatíveis com os preceitos éticos da categoria, o Conselho pode instaurar um processo ético-disciplinar para averiguar os fatos”.

“Após a devida apuração, as penalidades aplicáveis variam de advertência, censura, multa à suspensão ou cassação do exercício profissional, conforme prevê a legislação. Quanto às decisões comerciais dos profissionais, em um contexto de livre mercado, estas são de responsabilidade individual, desde que estejam em conformidade com a legislação vigente. É importante ressaltar que essas decisões também estão sujeitas às sanções previstas nas leis aplicáveis fora do âmbito do Conselho”, escreveu.

Além disso, ressaltou que as denúncias podem ser formalizadas por meio do site oficial do conselho. “Ressaltamos ainda a importância de sempre verificar se o profissional é devidamente registrado junto ao CRECI-MS antes de realizar qualquer transação imobiliária”, finalizou.

Até o momento, o conselho não recebeu nenhuma denúncia formalizada quanto à publicação feita pelo empresário.

De direita – Na última eleição que elegeu prefeito e vereadores, Maracaju, município com 45 mil habitantes, se mostrou bastante alinhada aos partidos mais conservadores. Dos 13 vereadores eleitos, todos são filiados ao PSDB, PP, PL e Republicanos.