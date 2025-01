Em meio à novela de Neymar, Al-Hilal é derrotado no Sauditão

Apesar do gol de Marcos Leonardo, o Al-Hilal perdeu por 2 a 1 para o Al-Qadsiah pela 17ª rodada da Saudi Pro League. Após sair atrás na primeira etapa, o time de Jorge Jesus buscou o empate com gol brasileiro, mas foi surpreendido com um gol nos acréscimos. Mesmo com o tropeço, o Patrão segue na ponta da tabela, com 43 pontos conquistados.

Recuperado de lesão e em negociações avançadas para retornar ao Santos, Neymar não entrou em campo por não estar inscrito para a disputa do Sauditão. Com o ataque liderado por Malcom, Al-Dawsari e Marcos Leonardo, a equipe saudita enfrentou dificuldades diante do Al-Qadsiah, que recém-promovido, faz campanha sólida e chegou à terceira colocação.

Neymar não joga e Al-Hilal perde no Sauditão

Com gol de Aubameyang aos dois minutos de jogo, os donos da casa saíram na frente. Atrás no placar, o Al-Hilal teve dificuldade para impor volume de jogo na primeira etapa e retornou aos vestiários com a derrota parcial. No segundo tempo, entretanto, a postura da equipe de Jorge Jesus foi diferente: a pressão inicial nos primeiros 25 minutos resultou no gol de empate, anotado por Marcos Leonardo em um chute colocado de fora da área. Este foi o décimo tento do brasileiro na competição.

O Al-Hilal manteve a posse de bola após o empate, mas não conseguiu repetir a postura agressiva do início do segundo tempo. Com poucas opções de destaque disponíveis no banco de reservas, Jorge Jesus demorou a modificar o time, e com isso, teve dificuldades de encontrar alternativas à marcação da equipe liderada por Míchel. Nos acréscimos, Aubameyang apareceu frente a frente com Bono e recolocou os mandantes na frente.

Após o resultado, o Al-Hilal se prepara para enfrentar o Al-Okhdood, pela 18ª rodada da liga saudita, enquanto o Al-Qadsiah, do outro lado, vai encarar o Al-Fateh.