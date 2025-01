Empresa continua a pagar para escanear íris em SP; parte do olho é ferramenta mais precisa que impressão digital

Tiago Eltz, repórter: As pessoas estão entrando em uma loja, tendo a íris escaneada, e saindo com dinheiro. Como você chama isso?

Damien Kieran, vice-presidente de Privacidade da Tools for Humanity: Temos que deixar bem claro que o que você descreveu agora não é entrar em um lugar, escanear a íris e ganhar dinheiro. O que você acabou de descrever são pessoas que entram em um lugar, olham para uma câmera avançada e, 24 horas depois, obtém algumas moedas que eles podem então usar na rede.

Repórter: Não. Eles estão sacando o dinheiro.

Damien Kieran: Podem usar na internet ou transformar em dinheiro. Eles podem fazer uma variedade de coisas diferentes. É muito importante nós sermos precisos aqui.

Repórter: Como você se sente sobre as pessoas que estão autorizando o scaner da íris sem saber para quê?

Damien Kieran: Nossos materiais que ensinam sobre o serviço são excelentes, e acho que vamos além do que muitos serviços fazem pela educação. Mas nosso objetivo é continuar melhorando esses serviços a medida que recebemos o retorno das pessoas. Atualmente, nosso entendimento é que as pessoas consideram essas informações muito úteis.