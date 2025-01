Entenda a polêmica envolvendo Barack Obama, Michelle e Jennifer Aniston

Barack Obama, 63, e Michelle Obama, 61, formam um casal conhecido nos Estados Unidos pela solidez e por ser um exemplo de família feliz. Porém, repercutiu nos últimos semanas que a união estaria passando por problemas na relação.

Os boatos de crise conjugal envolveram outra figura norte-americana famosa: a atriz de Hollywood Jennifer Aniston. Com 55 anos, ela foi apontada como possível pivô de uma separação do casal Obama.

Não é de hoje que um suposto divórcio entre Barack e Michelle tem circulado pela imprensa dos Estados Unidos, mas o assunto começou a reverberar com mais força depois que o ex-presidente compareceu sozinho à posse de Donald Trump, 78, nesta segunda-feira (20), sem a matriarca dos Obama ao lado do marido. No último dia 9, ele foi ao velório de Jimmy Carter sem a companhia de Michelle.

A presença das esposas dos presidentes anteriores é algo bem tradicional neste tipo de cerimônia, inclusive Jill Biden esteve ao lado de Joe durante as duas ocasiões, assim como Hillary Clinton estava com Bill Clinton.

Apesar dos boatos, Michelle já havia avisado que não compareceria à posse de Trump. Ela nunca escondeu que acha que o presidente dos Estados Unidos é uma “ameaça à democracia” e, segundo fontes do site Mirror, ela não queria “enfeitar” um sorriso diante do novo mandatário. Ela também já havia criticado o atual presidente por acusações de agressão sexual e por colocar toda a família Obama em risco por conta dos ataques feitos em momentos anteriores.

Paralelo a isso, a ex-primeira dama revelou em entrevistas que os dois já tiveram atritos no passado. Em um bate-papo com Ophah Winfrey em 2023, ela disse os dois têm personalidades muito diferentes. “Barack quer falar racionalmente e eu sou mais na linha emocional”, comentou e assumiu que é mais “cabeça quente” do que o marido. “Não venha até mim com bom senso se estou brava! Não venha até mim com seus três pontos… é melhor você sair daqui e me deixar esfriar a cabeça”, declarou.

O casal — que se conheceu quando eram jovens advogados e trabalhavam para o mesmo escritório em Chicago, em 1989 — celebrou 32 anos de casamento em outubro do ano passado e encantou seus seguidores ao compartilhar uma foto abraçados em um museu de Nova York. “Feliz aniversário, Michelle! 32 anos juntos, e eu não poderia ter pedido uma parceira e amiga melhor para viver”.

No último dia 17 de janeiro, três dias antes da posse de Trump, Obama também compartilhou uma foto com a esposa em um restaurante no que parecia ser a comemoração do aniversário dela. “Feliz aniversário para o amor da minha vida, Michelle. Você preenche todos os ambientes com calor, sabedoria, humor e graça – e fica bem fazendo isso. Tenho muita sorte de poder embarcar nas aventuras da vida com você. Amo você!”, escreveu e ela respondeu: “Te amo, amor”.

Apesar da aparente harmonia entre os dois, veículos norte-americanos especulam que eles têm feito esse tipo de post para não gerar mais comentários entre os admiradores.

De “friends” a affair?

Apesar das mensagens públicas com trocas de elogios, a imprensa dos Estados Unidos, afirma que o casamento deles está em crise e o nome de Barack ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais justamente pelo suposto caso extraconjugal com Jennifer Aniston.

Os primeiros rumores sobre essa suposta relação começaram em agosto do ano passado, quando a jornalista Jessica Reed Kraus postou em uma plataforma chamada Substack que o casal Obama estava prestes a se divorciar. Ela fez a afirmação com base em fontes próximas à atriz de “Friends” e ainda disse que a relação entre Obama e Aniston já era algo público entre os amigos mais íntimos.

“Ele está com Jennifer Aniston. Minha antiga empresária, agora uma amiga, está conectada ao círculo íntimo dela. Em uma reunião com os amigos de Jennifer, o caso surgiu casualmente. A própria Jennifer admitiu. Eles estavam sentados com uma vidente, o que faz parecer surreal, mas definitivamente não é um segredo entre seus amigos mais próximos”, declarava a mensagem da fonte de Jessica.

Esta suposta relação também foi pauta de uma entrevista de Aniston no programa “Jimmy Kimmel Live” em 2024, quando ela desmentiu vários boatos sobre sua vida durante um quadro do programa apresentado pelo comediante Jimmy Kimmel.

Durante o quadro, Kimmel apresentou uma cópia da revista In Touch, de agosto de 2024, que trazia uma matéria de capa intitulada: “A verdade sobre Jen e Barack!”. No entanto, esse rumor foi desmentido pela assessoria de Aniston à publicação.

“De todas as ligações que você recebe do seu assessor de imprensa, sempre há aquele momento em que você pensa: ‘Oh não, o que será agora?’ ou os e-mails avisando que algum tabloide irá inventar uma história, e então é isso”, lembrou Aniston a Kimmel. “Eu não fiquei brava com isso”.

Ao esclarecer que a história não era verdadeira, ela acrescentou: “Conheço a Michelle [Obama] melhor do que conheço ele”.