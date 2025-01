Entenda por que Xuxa revelou ter vontade de raspar os cabelos

A apresentadora Xuxa falou recentemente sobre o desejo de raspar toda a cabeça. A loira abriu o jogo sobre o diagnóstico de alopecia androgenética e como isso estaria relacionado à vontade de raspar os cabelos.

Um dos receios dela, segundo a apresentadora, é que as pessoas estranhem caso precise fazer isso. A loira ressaltou que o novo visual a permitiria parar de tomar remédios que impedem a queda de cabelo. “Minha vontade é passar máquina zero”, revelou para Eliana durante uma participação no programa Casa de Verão.

Entenda a doença

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a Alopecia androgenética está associada a uma queda de cabelos geneticamente determinada .

. A condição atinge homens com mais frequência, mas as mulheres também podem ser afetadas.

“A doença se desenvolve desde a adolescência, quando o estímulo hormonal aparece e faz com que, em cada ciclo do cabelo, os fios venham progressivamente mais finos”, destaca a SBD.

O sintoma mais comum é o afinamento de fios, mas, em maioria, os sintomas costumam ser mais discretos.

O tratamento é realizado com estimulantes do crescimento dos fios e com bloqueadores hormonais, normalmente como medicamentos via oral.

Em 2019, Xuxa surpreendeu o público ao aparecer com o cabelo raspado. Ao falar sobre a decisão na época, a Rainha dos Baixinhos destacou que sempre teve “problemas para cuidar do pouco cabelo” e que a vontade se intensificou ao visitar um hospital de câncer em Barretos, no estado de São Paulo.

“Fui a um pavilhão cheio de crianças carecas. Uma enfermeira pediu para fazer uma foto comigo e soltou o cabelo dizendo, sem maldade, que ‘era para ficar bonita’. Pensei: ‘ela nunca deveria dizer algo assim na frente daquelas crianças. Por que só é bonito quem tem cabelo?’”, afirmou Xuxa em entrevista ao jornal O Globo.