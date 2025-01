Entregas na pandemia, quilômetros de caminhada e até casamento: carteiros contam histórias da profissão

“Já tive vários sustos com cachorros soltos na rua, dificuldade para entregar em dias de chuva ou calor intenso dos últimos anos, mas muitas pessoas reconhecem o meu trabalho, meu esforço. Oferecem um copo de água fresca, falam algumas palavras de conforto para mim. Mas o mais importante são os reconhecimentos e amizades que foram construídas ao longo dos anos com as pessoas onde trabalhei ou fazendo as entregas. Às vezes, mesmo sem uniforme, as pessoas me reconhecem e vêm me cumprimentar, me elogiar. Isso não tem preço.”