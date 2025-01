Escutou o chifre: Jovem descobre traição pelo Spotify e joga roupas do ex pela janela

Nesta quinta-feira (16/1), o relato de Caik, um jovem que revelou ter descoberto uma traição do ex-namorado através do Spotify, viralizou na internet. O caso ganhou atenção após o rapaz compartilhar os detalhes da descoberta e a forma como reagiu à situação.

Em seu relato, Caik explicou que começou a desconfiar do comportamento do parceiro quando notou uma atividade suspeita na plataforma de streaming de música. “Minha intuição não falha e eu descobri essa traição pelo Spotify. Meu querido ex-namorado tinha dito que ia ficar em casa, tranquilinho. Liguei para ele, e eu já estava sentindo uma coisa estranha, o chifre já estava saindo”, brincou.

Caik afirmou que, ao acessar o Spotify Web, percebeu que o ex ouvia funk por volta da meia-noite, algo que ele associou ao uso do carro. “Eu falei: ‘Muito estranho’. Liguei mais uma vez, não atendeu. Fui para a porta da casa dele”, disse. Ao chegar ao local, encontrou indícios da traição, como copos de drink, uma bolsa e roupas que não pertenciam a ele.

O jovem contou que, em um momento de raiva, decidiu jogar as roupas do ex pela janela. “A minha ideia era pegar as roupas do meu ex, colocar em um saco e jogar tudo no lixo. Nisso, eu comecei a procurar sacos de lixo pela casa. Não achei, daí ele chegou, com a cara lavada. Não deu nem tempo. Eu saí correndo para o quarto, comecei a jogar tudo pela janela, roupa, cabide… Ele falou ‘você é louco’ e eu falei ‘eu sou’. Tem que ter estilo para tudo, até para ser corno”, ironizou.

O desfecho da situação incluiu uma breve discussão. “Ele falou ‘vou ligar para a polícia’. Eu falei ‘hum, acho que é a hora de eu ir embora’, e fui-me. O querido ainda teve a coragem, depois de eu jogar tudo pela janela, de falar: ‘Você não vai embora, vai resolver com a polícia’. Eu falei: ‘Se tem uma coisa que eu vou, é embora’”, concluiu.

O caso repercutiu rapidamente nas redes sociais e chamou a atenção até do perfil oficial do Spotify Brasil no X, antigo Twitter, que comentou: “Eu tô sem palavras.” O vídeo compartilhado por Caik, que inclui o momento em que joga as roupas do ex pela janela, rendeu milhares de visualizações e comentários de internautas.