Esposa de Manoel Gomes, o Caneta Azul, perde bebê após aborto espontâneo; assessoria confirma

Manoel Gomes, conhecido pela música “Caneta Azul”, e sua esposa, Diva Gomes, de 41 anos, enfrentam um momento difícil e de muita dor. Após sentir um forte sangramento, Diva foi levada às pressas ao hospital, onde teve a confirmação de que estava grávida, algo que já o casal já suspeitava.

No entanto, a felicidade de saber da gestação foi interrompida pela triste notícia de que a gravidez não evoluiu, e Diva sofreu um aborto espontâneo.

A assessoria de Manoel confirmou a perda com exclusividade ao portal LeoDias, informando que o cantor está ao lado da esposa no hospital, onde ela segue internada sob cuidados médicos.

O casal começou o relacionamento no final de 2023. Diva deixou seu emprego no restaurante onde conheceu Manoel para focar na carreira de influenciadora digital, acumulando atualmente 24 mil seguidores no Instagram. Os dois moram na mansão do cantor em São Paulo.