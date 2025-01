Esposa flagra marido com a amante em praça de alimentação e expõe prints da traição

Enquanto ela mostrava que sabia de tudo e jogava os prints impressos na mesa, o homem permaneceu imóvel e não negou as acusações. Ele ainda estava acompanhado da amante.

Segundo a esposa, foi a própria amante que enviou os prints das conversas que teve com o homem. Diante do marido, ela desabafou.

“Não tem dinheiro para comprar as coisas das crianças, me deixa passando necessidade dentro de casa e vem pra cá comer fast food com mulher. E ainda me bota como se eu fosse a errada disso tudo. Sabe que dá danos morais, traição?”, argumentou ela, que afirmou ainda estar com dependência emocional e insônia.

Ao longo do vídeo, Rebeca ainda conta que vai pedir divórcio do relacionamento de 6 anos e vai levar todas as provas para o advogado.

A reportagem do portal LeoDias procurou Rebeca para mais informações sobre o caso, mas não conseguiu localizar o contato. O espaço está aberto.