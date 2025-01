Estácio oferece bolsas de até 70% durante todo o curso e duas mensalidades grátis

A Estácio, uma das maiores instituições de ensino do Brasil, acaba de lançar uma oportunidade imperdível para quem deseja ingressar no ensino superior. Agora, os estudantes podem aproveitar bolsas de estudo de até 70% durante todo o curso, além de ganhar duas mensalidades gratuitas.

Com essa iniciativa, a Estácio busca tornar a educação superior mais acessível, garantindo que mais pessoas tenham a chance de transformar suas vidas por meio do conhecimento. As bolsas contemplam diversos cursos de graduação, presenciais e a distância, em diferentes áreas de atuação, permitindo que os alunos escolham a formação ideal para seus objetivos profissionais.

Além do desconto significativo, a oferta das duas mensalidades grátis representa um alívio financeiro para quem está começando a jornada acadêmica, possibilitando que o estudante se concentre em seus estudos logo nos primeiros meses de curso.

Como garantir a bolsa

Para participar, os interessados devem realizar a inscrição no site oficial da Estácio, escolher o curso desejado e seguir as orientações do processo seletivo. A promoção é válida por tempo limitado, então é importante agir rápido para não perder essa oportunidade.

Ou entre em contato pelo contato: (68) 99249-9699 – Sala de Matrículas

Não perca tempo! Inscreva-se agora mesmo e dê o primeiro passo para um futuro repleto de conquistas.