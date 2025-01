Estátua de Chico Mendes sofre novo ato de vandalismo e tem as mãos arrancadas

Localizada no centro de Rio Branco, a estátua do líder seringueiro Chico Mendes foi, mais uma vez, alvo de vandalismo. Desta vez, o monumento teve as duas mãos arrancadas, conforme registro feito pelo ContilNet nesta quarta-feira (14).

Já faz tempo que a obra vem sendo alvo de constantes atos de vandalismo na capital. Em julho de 2022, o monumento foi derrubado da base onde ficava. Na ocasião, o crime foi denunciado por Ângela Mendes, presidente do Comitê Chico Mendes e filha do ambientalista. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela desabafou sobre o descaso e cobrou providências das autoridades públicas.

O episódio de 2022 também repercutiu nacionalmente. O então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para criticar o ato, classificando-o como uma tentativa de apagar o legado de Chico Mendes.

O monumento original, que retratava Chico Mendes ao lado de uma criança representando seu filho, sofreu outro ato de vandalismo em 2018, quando a estátua do menino foi levada.

Após ser revitalizada em 2023 pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), a estátua foi recolocada na Praça dos Povos da Floresta.