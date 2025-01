Estudante da Rede Pública de Rondônia conquista nota 960 na redação do Enem 2024

A estudante, Ana Carolina Lima de Oliveira, de 17 anos, aluna da Rede Pública Estadual de Ensino, alcançou a nota 960 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado em 2024. Natural do Amazonas, a aluna se mudou para Porto Velho em 2020 com seus pais, um professor de matemática e uma servidora pública da educação, que buscavam novas oportunidades de trabalho no estado. Ana Carolina estuda desde o primeiro ano do ensino médio na EEEM Major Guapindaia, em Porto Velho.

Desde o primeiro ano do ensino médio em 2022, Ana Carolina já participava da edição do Enem como treineira. “Tive primeiro que me adaptar à mudança de estado. Já no primeiro ano do ensino médio me inscrevi no Enem e essa experiência foi crucial para ganhar confiança e me preparar para as edições seguintes”, disse. Em 2024, cursando o 3° ano; o empenho nos estudos ao longo do ano letivo resultou na expressiva nota na redação.

Ana Carolina é uma dos muitos alunos em Rondônia, que obtiveram mais de 900 pontos na redação do Enem. De acordo com a coordenadora de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Mariy Kathia, o estado ficou em 2º lugar na região Norte na classificação por nota da redação. “Tivemos os estudantes com notas que variam de 800 a 980, e isso é motivo de orgulho para toda a comunidade estudantil da rede pública do estado e claro, para a Seduc. É um trabalho em conjunto”, enfatizou.

ROTINA DE ESTUDOS

A estudante compartilhou detalhes de sua rotina de estudos. “A minha rotina sempre foi bem puxada. Procurei aproveitar todos os recursos que foram disponibilizados na minha escola, como as plataformas do governo que oferecem temas diversificados. Fiz dezenas de redações durante o ano e o próprio sistema da plataforma realizava as correções, apontava onde eu precisava melhorar, bem como os pontos altos da minha escrita, e sobretudo participei dos aulões realizados. Eu aproveitei o máximo que pude, e tudo isso aprofundou meus conhecimentos em redação, a qual apresenta peso dois na pontuação geral”, explicou.

Ana Carolina deixou, também, um conselho para os futuros candidatos ao Enem. “Quem quiser realmente ingressar no ensino superior precisa persistir. Valeu a pena todo meu esforço, minha dedicação. Quando abri a página para conferir minha nota, quase não acreditei. Fiquei paralisada. Pulei de alegria junto a meus pais. A sensação que eu tenho é de alívio, e claro, de dever cumprido”, comemorou.

CURSO ESCOLHIDO

“Estou ansiosa e na expectativa de ser selecionada para uma das vagas no curso de direito da Universidade Federal de Rondônia (Unir)”, frisou.

NOTA MÁXIMA

Em 2024, o tema da redação do Enem foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. Apenas 12 alunos, dos quase 3,2 milhões de participantes do Enem de 2024 tiraram nota máxima na redação. Uma estudante de 19 anos foi a única aluna da rede pública a alcançar nota mil na redação. Ela é de Viçosa, em Minas Gerais. A nota da redação é considerada decisiva. Isso porque tem um peso importante na pontuação final do exame, e é usada como critério de desempate em diversos programas de acesso a universidades.