“Eu, a Patroa e as Crianças”: Claire sai do castigo nesta quarta; entenda o meme

É oficial! O castigo de Claire Kyle, a personagem de Jennifer Nicole Freeman na série “Eu, a Patroa e as Crianças”, chegou ao fim nesta quarta-feira (1º).

O trecho da produção do início dos anos 2000 voltou a aparecer nas redes sociais recentemente, trazendo a contagem regressiva para o fim da punição, que é no primeiro dia do ano de 2025.

Para quem não se lembra, a adolescente de 15 anos ficou de castigo na série, após tentar sair para um encontro. Michael Kyle (Damon Wayans), o pai dela na ficção, ficou tão bravo com a ideia que proibiu a jovem de sair de casa até o dia 1º de janeiro de 2025, data bem distante de quando o episódio foi veiculado.

Na cena, Claire argumenta alegando que já tem 15 anos e pode sair de casa para um encontro. Mas Michael não perde a chance de ser sarcástico e rebate: “Quer um encontro? Eu tenho um pra você: 1º de janeiro de 2025. Sabe que dia é esse? É o dia que você vai poder sair desta casa!” Veja abaixo:

Hoje a Claire sai do castigo 🙏🏽 pic.twitter.com/WicfRdl7y8 — And (@armelinn__) December 31, 2024

Nas últimas semanas, os internautas têm realizado contagens regressivas em redes sociais como o Instagram e o X, o antigo Twitter, para o tão sonhado fim do castigo de Claire.

Nas redes sociais da atriz, diversos brasileiros realizaram comentários em sua última publicação, celebrando a liberdade de sua personagem. “O tanto de brasileiro que vai comentar no dia 1º não tá escrito”, citou um usuário. “Réveillon no BR agora tem um novo significado… O dia que a Claire está liberada do castigo! Essa festa é para você”, citou outro internauta.

Em outubro, Jennifer Nicole Freeman se reencontrou com seus pais da ficção Damon Wayans, 64 e Tisha Campbell, 56, quase 20 anos após o fim da produção.