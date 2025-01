Evento promete distribuir 15 mil pamonhas de graça na Praça do Violeiro, em Goiânia

Goianienses, preparem seus paladares! No dia 1º de fevereiro, a Praça do Violeiro, localizada no setor Urias Magalhães em Goiânia, será palco do Dia Estadual da Pamonha Goiana, com distribuição gratuita de 15 mil unidades de uma das iguarias mais tradicionais de Goiás. A iniciativa viralizou nas redes sociais, ultrapassando 1,3 milhão de visualizações e gerando milhares de comentários entusiasmados.

“O maior panelão de pamonhas do mundo”, como é chamado pela organização, promete reunir um grande público ansioso para saborear as pamonhas quentinhas. “Calculando a distância de Brasília pra Praça do Violeiro pra comer pamonha! O cheiro deve ficar um absurdo de bom”, escreveu uma internauta. “Estou salivando até a alma”, diz outra internauta.

Evento que distribuirá pamonhas de graça em Goiânia ainda não tem horário marcado

A organização ainda não divulgou o horário, mas a expectativa já é grande. Além de celebrar a pamonha, o evento valoriza a cultura goiana e promove a integração entre os moradores.

“Tomamos uma decisão! Vamos fazer 15.000 pamonhas e servir de graça!”, comentou o idealizador e deputado estadual Gugu Nader, que já realizou outros eventos parecidos, como o maior “panelão” de arroz com pequi.

Dia Estadual da Pamonha é celebrado em 3 de fevereiro

O Dia Estadual da Pamonha Goiana é celebrado anualmente no dia 3 de fevereiro. A data foi instituída pela Lei Estadual nº 22.535/23