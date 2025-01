Ex “desmascara” irmã de Gracyanne Barbosa: “Tava comigo há um ano”

Giovanna Jacobina está no BBB25 com a irmã, Gracyanne Barbosa, mas o fogo no parquinho está pegando aqui, na vida real. Um músico decidiu usar as redes sociais para expor que teve um relacionamento com a moça.

AJ Wav foi motivado pela declaração da sister, que afirmou para os brothers estar solteira há três anos. No programa, Giovanna está flertando com Maike, amigo de Gabriel.

“Falou que está solteira há três anos, sendo que namorou comigo há um ano atrás”, disse o rapaz num vídeo publicado no Instagram, em que mostra diversas fotos ao lado de Jacobina.

Reações

Logo, os seguidores rebateram as declarações de AJ. “Uma passada rápido no perfil deu pra entender porque ela teve vergonha de dizer, ao menos, que era ficante. Uma mulher daquela dizer que namora um menino desse, realmente ela tá certa”, criticou uma pessoa.

Mas, também teve quem saiu em defesa de Giovanna: “Acho necessário expor a verdade sim. Aliás, ela lá no BBB está sendo avaliada e julgada em todos os sentidos, como jogadora e também como pessoa.”

“O que você ganha com isso?”, questionou uma internauta. “Oxe, expondo a mulher do nada?”, quis saber uma segunda. “Querido, ninguém liga se você é ex dela. Para de ser biscoiteiro”, pontuou mais uma.

Assista o vídeo de AJ Wav sobre a irmã de Gracyanne Barbosa:

Filha de Belo se mete na polêmica

Quem decidiu comprar a briga de Giovanna Jacobina foi Isadora Alkimim, filha mais nova do cantor Belo. As duas conviveram e criaram amizade enquanto Gracyanne ainda estava casada com o pagodeiro. Inclusive, a sister costuma chamar o famoso de pai.

“Como tem gente que gosta de passar vergonha sem limite, né? E t em gente que dá moral pra pessoa se afundar ainda mais no mico. Bofe, supera! Apaga que dá tempo! Tá de palhaço de circo aí”, frisou.

Até a publicação desta matéria, os administradores dos perfis de Giovanna Jacobina ainda não haviam se manifestado sobre o assunto. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos!