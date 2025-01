Ex-estrela gospel compartilha detalhes da cirurgia de redesignação sexual e realiza ensaio sensual

A cantora Ella Viana, conhecida antes no cenário gospel, tem emocionado seus fãs ao compartilhar com sinceridade sua jornada de transição de gênero.

Após realizar o grande sonho de sua vida com a cirurgia de redesignação sexual, a artista, agora com 27 anos, decidiu mostrar sua nova fase ao público de maneira empoderada, postando fotos sensuais de topless em suas redes sociais na última segunda-feira (6).

A transformação de Ella, que começou a transição de gênero em 2022, incluiu a mudança de nome no registro civil para Ella Viana de Holanda. No mesmo ano, a cantora passou por uma cirurgia de feminização facial e inserção de próteses de silicone nos seios. Com isso, ela iniciou uma nova etapa não apenas física, mas também emocional e social.

Em um vídeo recente compartilhado em seu canal no YouTube, Ella detalhou com emoção o processo que envolveu a cirurgia de redesignação sexual, realizada em uma clínica em Santa Catarina. “Estou emocionada em compartilhar com vocês esse sonho realizado”, revelou a artista, que está no pós-operatório e se sente grata por finalmente viver de acordo com sua identidade de gênero.