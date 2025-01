Ex-professora da Ufac morre vítima de complicações da Covid-19; Adufac lamenta perda

Morreu neste sábado (11) a professora aposentada da Universidade Federal do Acre (Ufac), Venusia Gonçalves dos Santos, aos 82 anos, em decorrência de complicações respiratórias causadas pela Covid-19.

As informações foram repassadas pela página da Associação de Docentes da Universidade Federal do Acre (ADufac), que lamentou a perda.

“Em sua trajetória profissional, Venusia Santos contribuiu com a formação de professores na Secretaria Estadual de Educação e, posteriormente, integrou o quadro de docentes do Centro de Educação, Letras e Artes (CELA) da Universidade Federal do Acre (UFAC), ampliando sua atuação em diversas áreas, até a sua aposentadoria na década de 1990”, escreveu a Adufac.

O velório acontece na Capela Central do Cemitério Morada da Paz, local onde também ocorrerá o seu sepultamento, na manhã deste domingo (12), às 8h.