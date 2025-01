Exclusivo: saiba os bastidores da confusão entre Band e apresentadores

Em meio a tantas especulações envolvendo a saída dos apresentadores José Luiz Datena e Denilson, e o futuro de Cátia Fonseca, a coluna Fábia Oliveira resolveu investigar o que se passa nos bastidores da Band. O que descobrimos é que a crise entre os apresentadores e a emissora começou em 2022, com as chegadas da Fórmula 1 e de Fausto Silva. Isso porque a emissora e seu departamento comercial deixaram os programas tido como “menores”, de lado.

Entenda:

Segundo fontes da coluna, a intenção da Band era focar nos dois produtos que eram difíceis de vender por serem consideradas produções caras. Infelizmente, o sucesso não veio com Fausto Silva ou com a F1.

Faustão não se sustentou no ar e hoje, além de motivos de doença, o fracasso de audiência de seu programa fez com que ele saísse da grade. A F1, por sua vez, que já se mostrou descontente com os resultados que vem alcançando, tentou sair da emissora e voltar para a Globo, mas foi impedida judicialmente por um contrato que garantiu à Band o direito de explorar as transmissões até o final de 2025.

Dos sete programas que estrearam na mesma reformulação que trouxe Cátia Fonseca, migrada da TV Gazeta, o Melhor da Tarde é o último sobrevivente: todos os outros naufragaram no caminho.

A falta de investimento nos programas e um departamento comercial fraco são alguns dos fatores que levaram os programas ao fundo do poço.

Fama de não pagar

Agências de publicidade consultadas pela coluna contam que a fama da Band de não pagar os famosos BV (bônus de veiculação) é grande. Muitas agências estão com quantias grandes para receber da emissora dos Saad.

Outro fator importante que enfraquece o departamento comercial da emissora são as constantes trocas de titulares, consequentemente dos que vêm abaixo desses, trazendo instabilidade e resultados questionáveis.

A crise

A crise na emissora da família Saad é tão grande que até programas do prime time, ou seja, no momento que tem mais gente vendo TV, que correspondem ao famoso Share, perdiam para o Melhor da Tarde nesse quesito. Apesar de estar em horário onde há menos televisores ligados, o programa de Cátia Fonseca tinha mais Share que pratas da casa como Masterchef, Perrengue e Melhor da Noite.

Apesar disso, segundo fontes, por mais de um ano o programa teve que se reinventar sem investimentos.

Briga de egos

Fontes da coluna Fábia Oliveira ainda contam que existe uma briga de egos muito grande na emissora e Rodolfo Schneider seria um dos mais interessados em mostrar poder e tirar da frente qualquer um que não leia de sua cartilha.

Será que o Datena teria algo a dizer sobre isso? Vale lembrar que esses e alguns outros motivos levaram grandes apresentadores a saírem da emissora. Pois bem…

Band não se pronunciou

Procurada pela coluna Fábia Oliveira, a Band informou que não vai comentar sobre o assunto.