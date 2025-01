Falta de convite e indecisão: Bocalom terá dificuldade para escolher liderança na Câmara

As discussões sobre quem deve assumir a liderança de Bocalom nesta legislatura da Câmara Municipal de Rio Branco parecem estar acontecendo a passos lentos. Durante um café da manhã realizado pela Mesa Diretora da Casa, nesta sexta-feira (31), para os profissionais da imprensa, o ContilNet sondou alguns parlamentares sobre o assunto.

Os cinco vereadores questionados – Matheus Paiva (União Brasil), Márcio Mustafá (PSDB), Leôncio Castro (PSDB), Aiache (PP) e João Paulo Silva (Podemos) – disseram, com exceção de João Paulo, que não receberam o convite do prefeito para ocupar o cargo.

Os vereadores preferiram não confirmar se aceitariam o convite, caso o recebessem do prefeito, talvez porque Bocalom vá enfrentar uma oposição muito mais difícil nesta legislatura – se comparada com a passada. Portanto, será árdua a missão do próximo líder, que vai precisar defender o prefeito com unhas e dentes.

“Não recebi o convite, mas, caso seja convidado, preciso avaliar com meu grupo, já que sou o parlamentar mais novo da Casa e iniciei agora essa carreira na política”, disse Matheus Paiva.

Representando o bloquinho, que reúne os vereadores Zé Lopes, João Paulo Silva (Podemos), Leôncio Castro (PSDB) e Moacir Júnior (Solidariedade), Mustafá disse que o prefeito não sentou com o grupo para tratar do assunto.

“Não tivemos nenhuma reunião com o prefeito sobre isso ou sobre qualquer outro assunto”, destacou.

Nos bastidores, comenta-se a respeito do interesse de João Paulo pelo cargo, o que foi rebatido pelo próprio vereador:

“Não sou líder. Lá em casa, quem manda é a esposa”, brincou.