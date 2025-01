Família de jovem que cheirou pimenta sorteia imóvel para bancar custos

A família de Thais Medeiros de Oliveira, a jovem de 26 anos que sofreu uma grave reação alérgica após sentir o aroma de uma conserva de pimenta, está divulgando uma rifa com a finalidade de custear os tratamentos médicos dela.

O sorteio oferece como prêmio um apartamento de 44 m², com um quarto, banheiro, sala, cozinha e área de serviço, localizado no centro da capital goiana.

Para incentivar ainda mais a participação na rifa, a família anunciou que o maior comprador do início até o final da campanha receberá um Pix no valor de R$ 1 mil. Cada cota da rifa custa R$ 4,99 e pode ser adquirida através do link: https://rifa321.com/rifa/apartamento-ec2e.