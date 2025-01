Família denuncia negligência médica no interior do Acre após parto de mulher que resultou em danos cerebrais

Estherfanny Sara de Souza Adrião, sofreu graves complicações após falhas no atendimento na Unidade Mista de Manoel Urbano, município no interior do Acre, depois do parto de seu filho.

Segundo familiares, ela deu entrada na unidade com cefaleia intensa e crises convulsivas, quadro que é característico de eclâmpsia pós-parto.

As informações destacam que atendimento inicial da paciente foi realizado por um acadêmico de medicina sem supervisão do médico plantonista, o que viola normas legais.

Em estado crítico, ela foi transferida para Rio Branco após ter passado quatro horas, em uma ambulância inadequada e sem oxigênio suficiente. No trajeto, Estherfanny sofreu duas paradas cardiorrespiratória.

Ainda de acordo com a família de Sara, o médico, que estava no banco da frente, só percebeu a situação depois de ter sido alertado pela mãe da paciente.

No Pronto-Socorro da capital acreana, ela foi reanimada, mas exames indicaram o comprometimento de 50% de dano cerebral. Atualmente, ela está internada na UTI em estado grave.

A denúncia aponta a demora para a transferência de Estherfanny, assim como a ausência de intubação e negligência durante o transporte.

Seus familiares e amigos próximos prometem procurar o Ministério Público (MPAC) para pedir uma investigação rigorosa e revisão dos protocolos da unidade de saúde para reparar a situação causada e evitar que casos semelhantes se repitam.

Com informações do yaconews.