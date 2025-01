Família Leite curte férias nos Emirados Árabes e Tailândia; veja detalhes na coluna Márcia Abreu

Pediatra Simone Cruz Chaves está aproveitando dias inesquecíveis em um cruzeiro MSC pelo Mediterrâneo, desbravando paisagens deslumbrantes e vivendo experiências de luxo pelos mares do velho continente.

Já a família Barcelos escolheu o paradisíaco Resort Salinas Maceió para as férias com as crianças. A alegria contagiante das vovós Maria Elena e Girlane demonstra que os dias estão sendo de pura felicidade e união .

Dito

Na sexta, 10, no Confraria, Dito Bruzugu realizou show de despedida dos palcos em nossa Capital de Dito Bruzugu. Com uma super banda com violões, piano, violino e tudo que merecemos, Dito apresentou um show de baladas rock internacionais acústicas dos anos 80 e 90 de A-HA, U2, Queen, Elton John, Rod Stewart, Phill Colins, Bryan Adams, Roxette, Scorpions, Bon Jovi e muito mais em versões acústicas. Foi sensacional!

Férias

A família de Murilo e Carol Leite aproveitou as férias em grande estilo, visitando destinos de tirar o fôlego. Com os filhos, o casal embarcou em uma jornada inesquecível que passou por Dubai e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e pela encantadora Tailândia. A viagem foi marcada por momentos únicos, desde a modernidade das cidades árabes até as belezas naturais e culturais do Sudeste Asiático. Entre os destaques, estão os passeios de luxo, as paisagens paradisíacas e a rica gastronomia local. Um verdadeiro roteiro de sonhos em família.

Ação Beneficente

As Botinhas, grupo de beach tennis do Arena Prainha, conhecido por sua energia contagiante, realizou uma confraternização inesquecível com direito a torneio, troféus e prêmios. Mas o destaque do evento foi o espírito solidário: juntas, arrecadaram quase 100 sacolões, que foram doados a duas instituições, a Comunidade da Paróquia São João Batista no Bujari e a segunda entrega em uma comunidade no Mocinha Magalhães. Um exemplo inspirador de como esporte e generosidade podem caminhar lado a lado! Vejam alguns flashes!