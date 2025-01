Fazendo Enem pela 1ª vez, estudante do Acre tira 940 pontos na redação: “Muita emoção”

Residente no bairro Florentino, em Sena Madureira, a jovem Kaline Oliveira da Silveira, 18 anos, conseguiu uma nota espetacular na Redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Ao consultar o site do Inep nesta segunda-feira (13) Kaline constatou ter obtido 940 pontos.

Ela terminou o ensino médio em 2024 e pela primeira vez se submeteu ao Enem.

Em entrevista ao ContilNet, Kaline ressaltou que a nota é fruto de muita dedicação, pois além cursar o ensino médio à tarde, participava de um curso preparatório à noite.

“Foi muito puxado. Muitas vezes, tive que sacrificar um pouco o lazer para estudar. Quando vi a nota hoje, tive a prova de que o meu coração é muito forte porque foi uma emoção muito grande. Uma simples aluna de escola pública e de família humilde atingir 940 pontos na redação é muita felicidade. Todo o esforço valeu a pena. Com dedicação, paciência e fé em Deus, a gente consegue atingir o nosso objetivo. Gratidão a Deus por ter me dado força e sabedoria”, comentou.

Seu sonho é ingressar em um curso de nível superior. Ela pretende cursar Direito ou enfermagem. A estudante fazia um curso de redação coordenado pela professora Jocilene Davila.

Em 2024, o tema da redação foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.