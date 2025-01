Federação e BRB realizam evento oficial de abertura do Candangão 2025

Na noite desta quarta-feira (15/1), foi realizada a abertura oficial do Candangão BRB 2025, em um evento que aconteceu no Centro Empresarial CNC, no Setor de Autarquias Norte.

A celebração também contou com a assinatura oficial do contrato de patrocínio do BRB com a Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF). Será o quarto ano seguido do banco com os naming rights da competição.

Estiveram presentes representantes dos clubes da elite candanga, o presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF), Daniel Vasconcelos, o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e diversas autoridades locais. O primeiro jogo do Candangão acontece no sábado (18/1), às 15h, quando Paranoá e Legião medirão forças.

Paulo Henrique falou sobre a importância do futebol em relação ao desenvolvimento social. “O futebol causa uma transformação social importante, seja com a comunidade, o público, e também com os próprios jogadores, e por isso o BRB se sente na obrigação de sempre apoiar o esporte local, para que a sociedade avance de forma conjunta”, disse

O presidente FFDF, Daniel Vasconcelos, falou sobre a importância do apoio do BRB à competição. “O apoio do BRB é fundamental para que o nosso campeonato cresça cada vez mais. A estrutura tem melhorado e evoluído muito, e assim ganha não só a federação, mas também os clubes locais. Tenho certeza que, com o apoio local, os nossos times voltarão aos dias de glória”, finalizou.