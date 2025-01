Federação oficializa mudança na rodada de abertura do Estadual

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) oficializou nesta segunda, 13, uma mudança na tabela da 1ª rodada do Campeonato Estadual.

A partida entre Independência e Vasco, programada no dia 25 foi transferida para o dia 27, às 18 horas, em um local a ser definido. A rodada terá na abertura o duelo entre Humaitá e Adesg, a partir das 16 horas.

“O Independência joga na estreia da Copa Verde no dia 22 contra o Águia de Marabá, no Pará, e por isso realizamos a alteração para aumentar o tempo entre uma partida e outra.

Para não realizarmos uma partida isolada mudamos também para segunda (27) Humaitá e Adesg”, explicou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

Rodada dupla

O Campeonato Estadual terá uma rodada dupla no dia 25, no Florestão. Rio Branco x São Francisco fazem o jogo de abertura do Estadual, às 15 horas, e na sequência o Galvez enfrenta Plácido de Castro.