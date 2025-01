Feminicídio: acusado de atear fogo em acreana no MT vai a júri popular; vítima tinha 18 anos

Djavanderson Oliveira Araujo, de 20 anos, enfrentará o júri popular a partir da quarta-feira (29) no município de Paranatinga, no Mato Grosso. Ele é acusado de ser o responsável pela morte da acreana Juliana Valdivino da Silva, de 18 anos, ocorrida em setembro do ano passado. A jovem teve 90% do corpo queimado.

Inicialmente, o julgamento estava previsto para ocorrer nesta sexta-feira (24), véspera do que seria o aniversário de 19 anos de Juliana. No entanto, as fortes chuvas que atingiram a região causaram alagamentos e levaram ao adiamento da sessão. A mãe da vítima, Rosicléia Magalhães, acompanhará o julgamento online, de Rio Branco.

SAIBA MAIS: Acreana que teve 90% do corpo queimado pelo ex não resiste e morre em hospital do Mato Grosso

De acordo com as investigações, Djavanderson teria atraído Juliana para sua casa, no bairro Jardim Ipê, na noite de 9 de setembro. Horas antes, ele foi a um posto de combustíveis e comprou álcool, utilizado para cometer o crime. Durante o ataque, o próprio suspeito se feriu e precisou ser internado.

Preso sete dias depois, ele afirmou à polícia que havia tentado suicídio e que o álcool atingiu a jovem acidentalmente, versão que foi desmentida pelas provas reunidas.