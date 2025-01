Filha adotiva de Flordelis é achada morta em rua do Rio de Janeiro

Gabriella dos Santos de Souza, de 25 anos, filha adotiva da ex-deputada federal Flordelis, foi encontrada morta na Estrada do Pacheco, no bairro Pacheco, em São Gonçalo (RJ), com suspeita de feminicídio. O corpo foi encontrado na madrugada dessa quarta-feira (22/1).

O que aconteceu?

, apesar de a declaração de óbito afirmar que a causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória súbita. A polícia vai ouvir familiares e testemunhas, além de requisitar i magens de câmeras de segurança .

. O companheiro de Gabriella teria feito ameaças por meio de áudios no WhatsApp.

A jovem foi adotada quando era bebê pela ex-deputada e pastora Flordelis, que está presa desde 3 de agosto de 2021 pelo assassinato do marido. Ela deve cumprir 50 anos.

De acordo com informações preliminares, Flordelis, que está detida na Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu, tenta conseguir permissão para comparecer ao enterro da filha, que está previsto para ocorrer ainda nesta quinta-feira (23/1).