Final de festa de Réveillon tem pancadaria na lama e guerra de garrafas no interior do Acre; ASSISTA

Duas mulheres protagonizaram uma cena lamentável no final da festa de réveillon e da posse do novo prefeito Gerlen Diniz, na madrugada desta quarta-feira (1º), na praça central do município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as mulheres em dois momentos das confusões. No primeiro, é possível vê-las trocando socos, puxões de cabelo e golpes, resultando em quedas e agressões físicas intensas, dentro da lama após a festa.

No segundo momento, as duas aparecem em pé, participando de uma guerra de garrafas. Além de muita sujeira espalhada, o chão ficou repleto de cacos de vidro. Nenhum boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Sena Madureira sobre o ocorrido.

VEJA: