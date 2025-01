Flamengo contrata Rodrigo Paiva, demitido da CBF por indícios de assédio sexual

Demitido do cargo de diretor de Comunicação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após ser acusado de praticar assédio sexual contra uma ex-dirigente da entidade, Rodrigo Paiva será confirmado como novo chefe da assessoria de imprensa do Departamento de Futebol do Flamengo. O nome de Rodrigo enfrenta resistência de grupos dentro do próprio clube, e, nas redes sociais, torcedores se manifestam contrariamente a ele.

O caso que faz alusão a Rodrigo Paiva tramita na Justiça. Em agosto de 2024, a 2ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro condenou a CBF, ré na ação na qual o nome de Paiva foi incluído pela autora.

Na sentença, o juiz Leonardo Almeida Cavalcanti é enfático: “A fala do sr. Rodrigo Paiva reflete a misoginia da sociedade, na qual a mulher é objetificada e relegada a um papel que se presta apenas à satisfação do prazer do homem, a algo para sua apreciação e deleite, a um mero instrumento para atender os seus interesses”.

Na ação, o juiz afirma que “o Diretor de Comunicação da ré, sr. Rodrigo Paiva, em quem confiava como um amigo, a assediava por meio de mensagens e convites, assim como outros colegas, que o faziam escancaradamente”.

O magistrado segue citando exemplos do que considerou como flagrantes de assédio praticados pelo ex-diretor da CBF:

“No dia 8 de novembro de 2022, em determinado momento, o sr. Rodrigo Paiva chama a reclamante de, dentre outros elogios, linda, repetindo essa mesma palavra aparentemente elogiosa logo em seguida no mesmo dia. Mais adiante, no dia 21, o sr. Rodrigo Paiva escreve ‘Que bom, anjo’. A reclamante, em momento algum, corresponde às investidas, tratando o sr. Rodrigo Paiva de forma amigável, porém profissional, sem ressaltar qualquer atributo físico seu.”

“No dia 28 de janeiro de 2023, em determinado momento da conversa, a reclamante fala que estava fugindo do sr. Pedro, tendo o sr. Rodrigo Paiva dito que tinha percebido e, logo em seguida, afirmado ter consciência que as mulheres sofrem, o que confirma o assédio por parte daquele. Aliás, apesar de dizer-se consciente do sofrimento vivenciado pelas mulheres, chama a reclamante novamente de ‘linda’ no dia seguinte em duas ocasiões.”

“No dia 1º de fevereiro de 2023, o sr. Rodrigo Paiva convida a reclamante para se encontrarem longe do ambiente de trabalho. Já no dia 10 de fevereiro, ele afirma saber que amigo de trabalho não pode certas coisas, destacando, em seguida, tratar-se de coisa boa, para escrever, logo adiante, que naquele dia a reclamante ‘estava muito elegante e bonita’. Algum tempo depois, no dia 13 de abril, o sr. Rodrigo Paiva diz que a reclamante é ‘linda por dentro e por fora’.”

Reações

A iminente chegada de Rodrigo Paiva ao Flamengo dias após a demissão dele da CBF em função das acusações de assédio provocou reações.

A bancada feminina do Conselho Deliberativo do Flamengo se manifestou no X (antigo Twitter) contra a contratação. Na publicação, a bancada diz que há “desconforto” e “indignação” com a possível contratação. O texto não cita nominalmente Paiva, mas se refere indiretamente a ele como um diretor “possivelmente envolvido em denúncias de assédio”.

“(A nomeação) traz insegurança quanto a gestão do mesmo e demonstra o desrespeito com pautas delicadas como tal, dentro de um clube que representa também milhares de mulheres”, diz trecho da mensagem do último dia 20.

Outro lado

Procurado pelo Metrópoles para falar sobre o possível acerto com o Flamengo, Rodrigo Paiva afirmou que se pronunciará acerca do assunto nos próximos dias. Já o clube, procurado pelo Metrópoles, evita falar da contratação do ex-diretor da CBF.

O Metrópoles tentou contato com Mariucha Maneró, responsável pela assessoria de comunicação na campanha de Luiz Eduardo Baptista. Maneró disse que estava de férias e que não se manifestaria sobre o tema.

Ricardo Hinrichsen, novo vice-presidente de Marketing e Comunicação do clube, afirmou que o acerto com Paiva “é de responsabilidade do Departamento de Futebol”, e, portanto, que “não se pronunciará” sobre a chegada de Paiva. “Não participei (do processo de contratação). Como disse, essa é uma contratação do Departamento de Futebol, não do Marketing”, declarou.

Procurado, Vinicius Castro, gerente de Comunicação do Departamento de Futebol do Flamengo, não atendeu à reportagem, assim como Flávia da Justa, que trabalhou na campanha de BAP e que deve integrar a equipe de Ricardo Hinrichsen.

O espaço segue aberto para manifestações.