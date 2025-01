Folia na Fronteira: Brasiléia vai realizar cinco noites de Carnaval; veja datas e novidades

O prefeito Carlinhos do Pelado se reuniu nesta quarta-feira, 29, com o Secretário de Comunicação Chiquinho Chaves , Secretária de Cultura Arlete Amaral e o Gerente do Setor de Cadastro e Tributos Luciano Augusto e equipe.

Durante a reunião foi apresentado o projeto do Carnaval 2025.

O evento promete fortalecer a cultura local, economia e impulsionar o turismo na fronteira conhecido com o melhor carnaval do Acre. A programação oficial do Carnaval de Brasileia, novidades, atrações e a segurança da festa popular será anunciada no dia 07 de fevereiro.

Comprometido com o desenvolvimento do município, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância do Carnaval para o turismo, cultura e a economia. Valorizando os talentos local e movimentando o comércio e gerando renda durante os cinco dias de folia na fronteira do dia 28 de fevereiro a 04 de março.