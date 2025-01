Freira brasileira se torna a pessoa mais velha do mundo

Após a morte de Tomiko Itooka, do Japão, em 29 de dezembro de 2024, a freira brasileira Inah Canabarro Lucas, de 116 anos, acaba de ser reconhecida como a pessoa viva mais velha do mundo.

O título foi oficializado neste sábado (4) pela LongeviQuest,referência global no estudo e validação de casos de supercentenários – pessoas com mais de 110 anos – por meio de rigorosa análise de documentos e registros históricos.

Nascida em 8 de junho de 1908, em São Francisco de Assis, Rio Grande do Sul, Irmã Inah é bisneta do general David Canabarro, figura de destaque na Guerra dos Farrapos. Ela pode ser 11 dias mais velha do que consta no registro, já que afirma ter vindo ao mundo em 27 de maio.

Segundo a biografia relatada pela plataforma de pesquisa, Inah foi um bebê tão frágil que muitos duvidaram que sobreviveria.

Em entrevista concedida à organização no ano passado, ela revelou que ingressou na vida religiosa aos 18 anos, no internato Santa Teresa de Jesus, em Santana do Livramento. Foi batizada em 1926 e, três anos depois, confirmou sua fé em Montevidéu, no Uruguai. Retornou ao Brasil em 1930, onde iniciou sua carreira como professora de português e matemática no Rio de Janeiro. Em 1934, fez os votos perpétuos, tornando-se oficialmente freira.

Pessoa mais velha do mundo tem mais de um século de amor a Deus… e ao futebol

Ao longo de décadas, Irmã Inah dedicou-se à educação em várias cidades, incluindo Itaqui, Santana do Livramento e Porto Alegre. Além de lecionar, desempenhou funções administrativas em escolas e comunidades religiosas. Após anos de trabalho, aposentou-se em 1995, mas manteve sua devoção e otimismo como inspiração para quem a conhece.

Em 2018, ao completar 110 anos, recebeu uma bênção apostólica do Papa Francisco, acompanhada de um certificado que exibe com orgulho. Sobre o segredo de sua longevidade, Inah atribui a Deus. “Ele é o segredo da vida e de tudo”. Mas, ela também tem outra paixão no peito: o Sport Club Internacional. “Escolhi o time porque ele é do povo. Não importa se é rico ou pobre”, afirma a “colorada”.

Além de ser a atual pessoa viva mais velha do mundo, Irmã Inah é a 20ª mais longeva da história documentada. Em 2022, tornou-se a brasileira viva mais velha e, no mesmo ano, garantiu o título em toda a América Latina. Vale destacar também que ela é a segunda freira mais longeva já registrada, ficando atrás apenas da francesa Lucile Randon, que viveu até os 118 anos.