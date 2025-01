Gefron apreende mais de 8 kg de skunk e causa prejuízo de R$ 84 mil ao crime organizado

O Grupo Especial de Operações em Fronteira (GEFRON) apreendeu, nesta terça-feira (29), 8,22 kg de maconha do tipo skunk no município de Senador Guiomard, no Acre. A ação faz parte da Operação PROTETOR das Fronteiras e Divisas e causou um prejuízo estimado em R$ 84,2 mil ao crime organizado.

A apreensão ocorreu no Posto de Fiscalização do GEFRON, durante uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (SEJUSP).

A suspeita, identificada como K.M.B.F., de nacionalidade brasileira e maior de idade, foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard para os procedimentos legais.