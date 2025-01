Gerente de loja leva golpe de pá na cabeça por cliente em Mato Grosso

O gerente de uma loja de supermercado em Sinop, Mato Grosso, ficou ferido após ser atingido com uma pá na cabeça, ontem, sábado (18). A agressão foi registrada por uma câmera do circuito interno de segurança.

O suspeito, um homem de 29 anos, entrou no estabelecimento e foi em direção à uma pá e, sem trocar palavras, d3sferiu um golpe contra a vítima. O ataque causou um ferimento na orelha e no ouvido do gerente, com sangramento visível que escorria pelo queixo e pescoço, assustando clientes e funcionários que presenciaram o ocorrido.

Segundo a polícia, o suspeito, que não é funcionário do supermercado, alegou que foi motivado por frequentes reclamações de sua esposa sobre o gerente. Determinado, ele saiu de casa com a intenção de agredir a vítima. No momento da ação, o local estava movimentado, com muitos clientes, inclusive crianças.

Após o ataque, o homem foi contido por seguranças do supermercado até a chegada da Polícia Militar. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico em um hospital da cidade. O suspeito foi conduzido pela Polícia Militar para a delegacia.