Gerlen perde mais um cargo do Governo em Sena; aliado de Mazinho assume direção do presídio

O presídio de Sena Madureira, que também atende as comarcas de Manoel Urbano e Santa Rosa, tem um novo diretor a partir desta segunda-feira (13). O Governo do Estado publicou no Diário Oficial a exoneração do policial penal Jair Silva, que ocupava o cargo, e a nomeação de Wesley Silva de Souza, também policial penal, para assumir o comando da unidade prisional.

A troca na direção do presídio ocorre em meio a ajustes políticos no estado, marcados pela retirada de cargos ligados ao ex-deputado federal Gerlen Diniz. Wesley da Silva é indicado pelo grupo político de Mazinho Serafim, ex-prefeito de Sena Madureira, com apoio do deputado estadual Gilberto Lira.

SAIBA MAIS: Gerlen é pego de surpresa com mudança no núcleo da Educação, e Mazinho demonstra força

Com vasta experiência na área, Wesley Silva assume o desafio de dar continuidade aos trabalhos realizados na unidade prisional, que desempenha papel estratégico na região. A expectativa é de que sua gestão mantenha o foco em aprimorar a segurança e os serviços oferecidos no sistema penitenciário.

Além da direção, Wesley deve indicar sua equipe de atuação nas diversas chefias.