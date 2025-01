Gerlen toma posse em Sena Madureira e, no 1º dia, pede investigação sobre R$ 47 milhões em emendas PIX

Na manhã desta quarta-feira (1), ainda em meio à ressaca pela festa popular da noite anterior, em plena Praça 25 de Setembro, na virada do ano de 2024 para 2025, após receber a faixa de prefeito de Sena Madureira das mãos de seu pai, o prefeito Gerlen Diniz, já devidamente empossado, começou a trabalhar.

Eleito ao vencer o candidato apoiado por seu principal adversário na política local, o ex-prefeito Mazinho Serafim, que apoiou o deputado estadual Gilberto Lira na disputa pela Prefeitura da terceira maior cidade do Acre, o atual prefeito saiu ileso de uma campanha em que, pela virulência e do passado do político então no poder no município, havia quem apostasse até em derramamento de sangue ao longo do processo eleitoral.

As piores previsões não se confirmaram. Mazinho Serafim aceitou a derrota, mas, a exemplo do que fez há dois anos o presidente derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, preferiu não passar a faixa ao sucessor, o que levou Diniz a recorrer ao seu genitor. E já se pôs ao trabalho nesta manhã com cara de ressaca.

Um dos primeiros atos da nova gestão Gerlen Diniz e Elvis Danny, o vice-prefeito também já empossado, será abrir as contas da Prefeitura e esclarecer rumores de desvio de dinheiro público na gestão anterior. “Assumo esta responsabilidade com a missão de trabalhar incansavelmente para melhorar a qualidade de vida da nossa população e transformar nossa cidade em um lugar melhor para todos”, declarou o prefeito em seu ato de posse.

Além de projetos que possam melhorar a cidade, Gerlen Diniz anunciou também a abertura imediata de investigações em sobre R$ 47 milhões que teriam sido recebidos pela Prefeitura em transferências especiais, que ficaram conhecidas como “Emendas Pix!” – modalidade de emendas parlamentares criada em 2019, com o objetivo de permitir que deputados e senadores fizessem transferências de recursos federais para Estados e municípios, em relação às quais há denúncias de falta de transparência na utilização dos recursos e isso tem gerado muita polêmica e críticas, em todo o país.

A polêmica é tanto ao ponto de ter gerado um impasse institucional entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF), já que o ministro Flávio Dino mandou suspender as liberações de tais emendas e de outras modalidades até que se apure a destinação e o nome dos beneficiários.

Diante da abertura das contas da Prefeitura sob Mazinho Serafim pela nova gestão de Diniz, a virulência que todos esperavam e que não aconteceu durante a campanha eleitoral, pode acontecer já nos primeiros dias deste ano de 2025. É que, quem conhece Mazinho Serafim, sabe que, mesmo fora do poder, ele não vai aceitar calado e quieto as diversas investigações que suas contas do passado devem sofrer. E Gerlen Diniz, por sua vez, é um político que, ao que tudo indica, leva a cabo tudo o que diz.