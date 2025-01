Gisele Bündchen pode escolher Shakira como madrinha de seu filho

A supermodelo brasileira Gisele Bündchen, de 44 anos, tem sido alvo de atenção da mídia após rumores de que teria escolhido a cantora colombiana Shakira como madrinha de seu terceiro filho. A amizade entre as duas estrelas se fortaleceu após ambas enfrentarem divórcios públicos e traumáticos.

Gisele, que se separou do ex-jogador de futebol americano Tom Brady em outubro de 2022, está grávida do primeiro filho com seu atual parceiro, o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente. A relação de cumplicidade entre as celebridades tem sido um pilar de apoio durante essa fase de transição em suas vidas pessoais.

A gravidez de Gisele foi confirmada por sua assessoria em outubro de 2024, e desde então a modelo tem compartilhado detalhes da gestação com seus seguidores. Ao lado de Joaquim, a brasileira tem se mostrado feliz e tranquila, desfrutando de momentos de lazer em Miami, onde reside atualmente. Paralelamente, Shakira, que também vive na cidade desde sua separação do jogador de futebol Gerard Piqué, encontrou em Gisele uma amiga leal e confidente para dividir as experiências de maternidade e recomeço.

A aproximação entre as duas se intensificou no último ano, quando foram vistas juntas em diversos eventos e passeios com seus filhos. A relação, que começou de forma discreta, ganhou notoriedade na mídia quando ambas foram fotografadas almoçando juntas em um restaurante japonês de Miami Beach em maio de 2023. Desde então, elas não se desgrudam e compartilham uma conexão única baseada em apoio mútuo e experiências similares.

Carreira e vida pessoal de Gisele Bündchen

Gisele Bündchen construiu uma das carreiras mais bem-sucedidas do mundo da moda. Nascida em Horizontina, no Rio Grande do Sul, a modelo iniciou sua trajetória aos 14 anos e logo se tornou um dos rostos mais requisitados por marcas internacionais. A ascensão meteórica a levou a contratos milionários com grifes de renome, como Chanel, Dolce & Gabbana e Victoria’s Secret.

Além da moda, Gisele também se destacou em áreas como o empreendedorismo e o ativismo ambiental. Ela é uma das porta-vozes mais influentes na conscientização sobre questões ambientais, tendo colaborado com organizações como a ONU e o Instituto Socioambiental. Com uma fortuna estimada em mais de 400 milhões de dólares, a modelo diversificou seus investimentos em negócios sustentáveis e iniciativas voltadas à saúde e bem-estar.

Relacionamento com Joaquim Valente e expectativas para a maternidade

Joaquim Valente, instrutor de jiu-jitsu de 35 anos, tornou-se uma figura central na vida de Gisele desde que o romance começou em meados de 2023. Natural do Rio de Janeiro, ele é reconhecido internacionalmente por sua abordagem única na prática da arte marcial, sendo cofundador da renomada academia Valente Brothers, em Miami.

A gravidez de Gisele tem sido acompanhada de perto por amigos e familiares. Segundo relatos, a modelo está radiante e ansiosa para receber o novo membro da família. A relação com os filhos Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, ambos frutos do casamento com Tom Brady, também continua próxima e harmoniosa.

Shakira e Gisele: amizade baseada em experiências compartilhadas

A amizade entre Gisele e Shakira tem sido uma surpresa positiva para os fãs. As duas se aproximaram em um momento delicado, quando ambas enfrentavam separações conturbadas. Shakira, mãe de Sasha e Milan, passou por uma ruptura pública com Gerard Piqué, enquanto Gisele lidava com o fim de seu casamento com Brady. A troca de experiências e o apoio mútuo têm sido fundamentais para que ambas encontrem forças para recomeçar.

Eventos e aparições públicas da dupla

Nos últimos meses, Gisele e Shakira foram vistas em diversas ocasiões em Miami. Entre os eventos mais marcantes estão:

Almoço em restaurante japonês acompanhado dos filhos.

Treinamentos de jiu-jitsu para Shakira com Joaquim Valente.

Passeios na praia e momentos de descontração em parques locais.

Presença em eventos de moda e música.

A mídia internacional tem acompanhado de perto cada aparição, reforçando os rumores sobre a possibilidade de Shakira ser escolhida como madrinha do bebê de Gisele. A proximidade entre as duas cresceu a ponto de se tornarem confidentes, discutindo planos familiares e profissionais juntas.

Os desafios de uma gravidez pública

Ser uma celebridade de renome internacional traz desafios adicionais para Gisele, principalmente quando se trata de uma gestação. A modelo, que sempre prezou pela discrição em sua vida pessoal, agora enfrenta um aumento da atenção da mídia. Paparazzi frequentemente capturam imagens da barriguinha crescente durante seus passeios matinais e atividades cotidianas.

Tom Brady e a reação à gravidez de Gisele

A notícia da gravidez pegou o ex-marido de Gisele de surpresa. Fontes próximas relatam que Tom Brady, embora estivesse ciente do relacionamento de Gisele com Joaquim, não esperava que a modelo engravidasse tão rapidamente. Apesar do choque inicial, ele tem demonstrado apoio e deseja felicidade à ex-esposa.

Estilo de vida saudável durante a gestação

Gisele é conhecida por seu estilo de vida saudável e disciplinado, características que mantém durante a gestação. A modelo tem seguido uma rotina de exercícios leves, incluindo ioga e caminhadas diárias. Sua alimentação continua equilibrada, com uma dieta rica em alimentos orgânicos e práticas de meditação para garantir o bem-estar emocional.

Curiosidades sobre a maternidade de Gisele

Durante sua primeira gravidez, Gisele praticava ioga diariamente.

A modelo defende a alimentação natural para crianças, evitando industrializados.

Benjamin e Vivian, seus filhos mais velhos, são adeptos de esportes como surfe e futebol.

Gisele prefere criar os filhos longe dos holofotes e com uma educação baseada em valores familiares.

Dicas de bem-estar durante a gravidez

Inspirada na jornada de Gisele, especialistas recomendam algumas práticas para uma gestação saudável:

Exercícios moderados, como natação e pilates.

Alimentação balanceada, rica em frutas, legumes e proteínas magras.

Práticas de mindfulness para controlar o estresse.

Sono adequado, fundamental para o desenvolvimento do bebê.

Expectativas para o futuro

A chegada do terceiro filho de Gisele promete trazer ainda mais mudanças para a vida da modelo. Com a proximidade da família e o apoio de Joaquim Valente, a modelo se sente preparada para essa nova fase. A escolha de Shakira como madrinha seria um reflexo da importância dessa amizade em sua vida.

