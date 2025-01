Gladson nomeia e exonera dezenas de comissionados no Governo; veja lista completa

O governador Gladson Cameli publicou uma série de nomeações e exonerações na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (6).

As mudanças foram feitas em diversas secretarias.

VEJA AS NOMEAÇÕES E EXONERAÇÕES:

Exonerar GABRIEL FIGUEIREDO BEZERRA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeado através do Decreto nº 8469-P, de 18 de novembro de 2024;

Exonerar PEDRO GOMES CARNEIRO do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, nomeado através do Decreto nº 6736-P, de 3 de maio de 2024;

Nomear TONY ARAUJO FACUNDES JUNIOR para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE;

Nomear REGINALDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT;

Exonerar ANA CRISTINA SALES DE MESSIAS do cargo de Gerente-Geral do Centro de Atenção Psicossocial do CAPS NAUAS, tipificação I, da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, nomeada através do Decreto nº 1587-P, de 6 de fevereiro de 2023;

Exonerar, a pedido, FAGNER MORAIS BEZERRA do cargo de Gerente-Geral do Centro Especializado em Reabilitação – CER III Frei Paolino Baldassari, tipificação III, da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE;

Designar o Delegado-Geral Adjunto, CLEYLTON VIDEIRA DOS SANTOS, para responder pela Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC, durante o período de 31 de dezembro de 2024 a 14 de janeiro de 2025, em razão do gozo de férias pelo titular da pasta;

Exonerar JULIANA DE QUEIROZ BELEM do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, nomeada através do Decreto nº 1281-P, de 24 de janeiro de 2023;

Designar o Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, GUILHERME SCHIRMER DUARTE, para responder pela Secretaria de Estado de Administração – SEAD, durante o período de 6 a 17 de janeiro de 2025, em razão do gozo de férias pelo titular da pasta;

Nomear IRLA FONSECA DE PAIVA E MELO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM;

Exonerar JAMILE NASCIMENTO DOS SANTOS PEIXOTO do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, nomeada através do Decreto nº 7187-P, de 26 de junho de 2024;

Nomear FRANCYANNE RITA MATOS DA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre – FAPAC;

Nomear WESLEY SILVA DA CRUZ para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP;

Exonerar NAUANNY CRISTINY DA SILVA FEITOSA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeada através do Decreto nº 1283-P, de 24 de janeiro de 2023;

Nomear FRANCILENE DE SOUZA OLIVEIRA CAVALCANTE para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC;

Nomear ENZO VICTOR FEITOSA PACIFICO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE;

Nomear SAMUEL CABRAL FEITOSA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, no Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN;

Designar a servidora CAMILA MORAES CAVALCANTE RIBEIR para responder pela Fundação de Cultura Elias Mansour – FEM, durante o período de 7 a 17 de janeiro de 2025;

Nomear FABIANA MACIEL DE OLIVEIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Educação e Cultura – SEE;

Nomear JOO BATISTA BEZERRA BANDEIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Educação e Cultura – SEE;

Nomear ANDREA CRISTINA MORAES DA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC;

Nomear RAIDSON MATIAS PEREIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.