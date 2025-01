Globo se pronuncia sobre demissão de Rodrigo Bocardi

Nesta quinta-feira (30/1), Rodrigo Bocardi foi demitido da TV Globo, após 25 anos de trabalho. O jornalista estava à frente do Bom Dia São Paulo, mas por vezes, de forma esporádica, assumia bancada do Jornal Nacional.

Em nota, a emissora se manifestou sobre o desligamento, alegando que Bocardi descumpriu “normas éticas do jornalismo da Globo”.

Questionada sobre o motivo, a empresa família Marinho se limitou a dizer que “como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance”. Vixe…

Quem vai substituir Rodrigo?

A Vênus Platinada ainda não bateu o martelo sobre quem ficará no lugar de Rodrigo Bocardi. A partir desta sexta-feira (31/1), Sabrina Simonato assume interinamente o telejornal.

Carreira na TV Globo

Rodrido Bocardi iniciou na TV Globo em 1999. Ele foi correspondente em Nova York entre 2009 e 2013 e, ao voltar no Brasil, assumiu o Bom Dia São Paulo. Rodrigo ainda fazia participação no Bom Dia Brasil.

Sua última aparição no Jornal Nacional foi no último sábado (25/1), dividindo o informe das notícias com Ana Paula Araújo.