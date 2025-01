O porquinho da paulista se tornou figura cativa na internet e parece que a tendência de animais em locais conhecidos das cidades virou moda, já que o recém-inaugurado elevado Beth Bocalom, na capital do estado do Acre, Rio Branco, também ganhou um mamífero para chamar de seu.

No dia primeiro de janeiro, por volta das 22 horas, uma pessoa fantasiada como um grande gorila chamou atenção nas ruas da cidade. No vídeo que circula nas redes sociais, o homem que está registrando o ocorrido brinca com a situação, dizendo que algo do tipo só poderia acontecer no estado do Acre. O vídeo foi gravado e divulgado pelo site Alerta Cidade

“O acreano, ele tem que ser estudado, quase 10 horas da noite neste dia primeiro de janeiro de 2025 e do nada surge um gorila no elevado Beth Bocalom e está se tornando atração para todo mundo que passa, este é o Acre, feliz 2025”, brinca o homem.

Veja vídeo: