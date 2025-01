Governador Gladson Cameli prestigia formatura de jornalismo da Universidade Federal do Acre

Para celebrar e prestigiar a cerimônia de formatura da turma do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac), o governador Gladson Cameli, a convite de formandos que já são assessores de comunicação do governo do Acre, participou da cerimônia de colação de grau realizada nesta segunda-feira, 21, no auditório do Teatro Universitário, em Rio Branco.

Em sua fala, o governador Gladson Cameli abordou a importância da formação universitária: “Só através da educação vamos poder formar profissionais qualificados e compromissados em escrever o seu próprio futuro e ajudar a transformar para melhor a vida de cada pessoa que acredita e sonha com tempos melhores para todos”.

“Colocamos os melhores profissionais, jornalistas, hoje, para atuar no nosso estado, nesse país, para defender sempre a democracia, levar a informação necessária a nossa população”, afirmou o vice-reitor Josimar Ferreira.

Durante a solenidade, o chefe de Estado parabenizou ainda os alunos da turma de Nutrição, que também colaram grau na cerimônia.

A formanda e social mídia do governo do Acre Emilly Souza falou sobre a conquista: “É uma realização; sempre foi um sonho fazer faculdade na Universidade Federal do Acre e ter a presença de todos os meus colegas, da secretária Nayara Lessa, do governador; é muito importante para a minha carreira e também para questões pessoais. É uma realização minha e da minha família e eu estou muito feliz com isso”, ressaltou.

O governador corroborou a dedicatória dos alunos, que definiram o nome da turma de Marcos Vicentti. “É com imensa alegria e honra que estou aqui nesta noite para prestigiar um momento tão importante para o presente e o futuro da comunicação do nosso estado. Sinto-me ainda mais emocionado por esse momento trazer à nossa memória o legado daquele que foi um grande amigo e profissional da imprensa do Acre e da Amazônia, o jornalista e fotógrafo Marcos Vicentti”, frisou.

O gestor enfatizou o papel da educação e da comunicação para uma sociedade mais democrática e justa: “Sou um admirador e defensor da liberdade de imprensa e de toda forma de democracia. E acredito que o conhecimento é a única maneira de libertar o ser humano de si mesmo e daqueles que tentam a todo custo dominar a alma, o coração e as ações do outro. Por isso, parabenizo com grande alegria os jornalistas da Secretaria de Estado de Comunicação que hoje concluem mais essa etapa de crescimento pessoal. Em nome de Emily Souza, Miguel França e Camila Gomes, homenageio todos os concludentes desta turma de jornalismo da Ufac”.

Contribuindo para o processo de formação universitária por meio dos estágios, a Secretaria de Comunicação do Estado do Acre (Secom) tem sido porta de entrada para muitos estudantes que almejam seguir carreira na área.

Tendo sido contratado após estágio na Secom, o formando Miguel França ressaltou: “É um momento de grande alegria, porque estou encerrando mais um ciclo e fico muito feliz, principalmente por a Secom ter ajudado nesse ciclo. Fiz meu estágio supervisionado da Ufac na Secom e pouco tempo depois entrei como repórter da Agência de Notícias Acre. Este é um momento de gratidão, de felicidade, e representa um começo para mim. Espero continuar na Secom e aprendendo muito mais, assim como aprendi nesses últimos anos de jornalismo”, destacou.

Na solenidade, a viúva de Vicentti, Valéria Teixeira, recebeu a homenagem póstuma ao fotojornalista. “Quero homenagear aqui a senhora Valéria, que linda homenagem, quero parabenizar a turma por ter escolhido o nome do nosso querido Marcos. Eu não sou do mundo político, sou professor, sou técnico, mas reconhecer esse momento de um profissional dentro de uma academia é um registro eternizado. Daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, essa placa vai estar e será sempre eternizada, nosso querido Marcos Vicentti”, acrescentou o vice-reitor.

‘Marcão’, como era conhecido, deixou seu legado no fotojornalismo acreano, tendo atuando nos principais jornais de Rio Branco. Também foi pioneiro na disseminação do etnoturismo e das belezas naturais do estado, como o Parque Nacional da Serra do Divisor. Sua sensibilidade em transmitir e se expressar por meio da fotografia também foi se tornou célebre devido às oficinas que ministrava.