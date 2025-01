Governo anuncia novo teto do INSS e reajuste para aposentadorias acima do mínimo

Portaria publicada nesta segunda-feira, 13, no Diário Oficial da União, oficializou o índice de 4,77% para o reajuste dos aposentados que recebem acima do salário mínimo.

Pela lei, os benefícios do INSS são reajustados de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação das famílias com renda de até cinco salários mínimo se acumulou alta de 4,77% em 2024.

O INPC também é usado para atualizar o teto previdenciário. Assim, o valor máximo pago pelo INSS subirá de R$ 7.786,02 para R$ 8,157,41. O reajuste, porém, ainda precisa ser oficializado pelo governo e publicado no Diário Oficial da União.

A portaria estabelece também que os benefícios do INSS não terão valores inferiores ao novo salário mínimo, que subiu em 2025 para R$ 1.518. Cerca de 70% dos segurados recebem até 1 salário mínimo.

Os segurados que se aposentaram ou começaram a receber pensão ou auxílio ao longo de 2024 terão uma correção proporcional ao número de meses em que o benefício foi concedido. Veja quadro abaixo:

Para quem recebe um salário mínimo, o reajuste será de 7,5%, o que representa um ganho real de 2,5% (descontada a inflação). O reajuste está de acordo com a nova regra aprovada pelo Congresso Nacional que condiciona a atualização do salário mínimo aos limites definidos pelo novo arcabouço fiscal. Por essa nova norma – válida entre 2025 e 2030 – o salário mínimo terá ganho real de 0,6% a 2,5%.

Quem recebe o piso só teve reajuste menor do que o de quem recebe acima do salário mínimo nos anos de 2017, 2018 e 2020.

Calendário de pagamentos

Os pagamentos começam a ser feitos a partir de 27 de janeiro e vão até o dia 7 de fevereiro. Para quem ganha acima do mínimo, os pagamentos começam no dia 3 de fevereiro.

Para saber a data, basta ver o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Os segurados podem acessar o site Meu INSS (https://meu.inss.gov.br/). Após fazer o login, na tela inicial, clique no serviço de “Extrato de Pagamento”. É possível ter acesso ao extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.

Para quem não tem acesso à internet, basta ligar para a Central 135. Ao ligar, informe o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais, de forma a evitar fraudes.

A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para aparelhos com sistemas Android e iOS.