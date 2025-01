Governo disponibiliza balsa para fazer travessia de veículos no Rio Caeté, na BR-364

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), atendeu nesta segunda-feira (21), a um pedido do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e garantiu o envio, ao Rio Caeté, da balsa Sardinha, que estava atracada no Rio Tarauacá, no Jordão.

De acordo com a gestão, com a interdição total da ponte sobre o manancial, no km 282,65 da BR-364/AC, será assegurado o acesso da população, com a disponibilização da embarcação para o transporte de veículos de passeio, como caminhonetes. O serviço será gratuito e estará disponível 24 horas, todos os dias da semana.

“Atendendo à determinação do governador Gladson Cameli e ao pedido para o envio da balsa do Deracre, toda a equipe está empenhada em garantir, o mais breve possível, que a embarcação chegue ao Rio Caeté, ampliando o número de travessias e assegurando o direito de ir e vir dos acreanos”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

A interdição da ponte sobre o Rio Caeté foi determinada como medida preventiva após uma inspeção técnica identificar trincas no bloco de fundações da travessia, causadas pela movimentação do talude na margem do Rio Caeté.