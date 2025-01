Governo do Estado e Federação de Futebol devem fechar convênio para 2025

Depois de reuniões realizadas durante a semana, o governo do Estado por meio da secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL) e a Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) devem fechar neste sábado, 25, antes da abertura do Campeonato Estadual, na Arena da Floresta, o convênio para a temporada de 2025.

Os recursos serão repassados pela FFAC aos clubes profissionais, categorias de base e futebol feminino.

1,5 milhão

O governo do Estado investiu R$ 1,5 milhão no futebol na temporada de 2024 e o valor deve ser mantido para a temporada de 2025. Existe uma negociação para a liberação dos recursos ainda no primeiro semestre.