Governo entrega coletes a mototaxistas e habilitações do programa CNH social; veja fotos

O Governo do Acre realizou nesta quarta-feira (15) uma série de ações voltadas para o fortalecimento da categoria de mototaxistas no estado, com a entrega de coletes, além da assinatura do decreto que isenta a taxa de licenciamento para os trabalhadores da categoria.

A sanção da nova lei trará alívio financeiro à categoria, contribuindo para reduzir os custos operacionais dos profissionais. A vice-governadora Mailza Assis reforçou o compromisso do governo com ações que promovem inclusão e cidadania.

“Reflete o nosso compromisso, o nosso comprometimento com a população acreana de gerar emprego, de investir em políticas públicas que impactam diretamente na vida de cada um. Quantas pessoas não deixam de ter um trabalho por não ter a CNH, que tem um custo razoável para quem está desempregado. E também a isenção do licenciamento, esta lei que vai proporcionar a possibilidade de tantos empregos para quem precisa”, disse.

O evento aconteceu no auditório do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), com a presença da vice-governadora Mailza Assis. Essas medidas integram um conjunto de ações que somam R$ 3 milhões em investimentos, visando oferecer melhores condições de trabalho e maior segurança aos profissionais. O presidente do Sindicato dos Mototaxistas, Eriberto Gomes, ressaltou a importância de ações que beneficiem os trabalhadores.

“A categoria de mototáxis agradece ao Governo do Estado, ao Detran e ao nosso sindicato pela parceria que nós temos. Só tem a ajudar e a fortalecer mais a nossa categoria com essa ação que o governo fez, está fazendo com a nossa categoria”, declarou.

Na oportunidade, foram entregues também as habilitações para os participantes contemplados no Programa CNH Social, que oferece formação gratuita a pessoas de baixa renda.

A presidente do Detran, Taynara Martins, destacou o impacto do programa. “Isso vai além das causas sociais: habilitação, geração de emprego, cidadania e, principalmente, estamos colocando até o final de 2026, que serão 22 mil pessoas contempladas. Com isso, conseguimos nosso objetivo maior, que é ter mais segurança no trânsito”, enfatizou.

O Detran ainda entregou um total de 640 Carteiras de Habilitação, além de 640 coletes. Em todo o estado, foram 2.500 capacetes e 1.268 coletes aos mototaxistas.

Veja fotos do evento: